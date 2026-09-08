Какие болезни лечат с помощью препаратов «Сигнифор» и «Зепозия»

Болезнь Иценко-Кушинга — редкое нейроэндокринное заболевание, при котором в организме вырабатывается слишком много гормона кортизола. Это приводит к разрушению сосудов и сердца, вызывая критически высокое давление, инфаркты и инсульты. Переизбыток гормона также приводит к выраженному остеопорозу с частыми переломами, тяжелому диабету и ожирению. Распространенность заболеваемости в мире колеблется от 1,5 до 3,9 случая на 1 млн человек. В РФ, по данным Всероссийского регистра образований гипоталамо-гипофизарной области, в 2025 году было 987 пациентов с болезнью Иценко–Кушинга.

Рассеянный склероз — тяжелое аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система организма атакует собственные клетки и ткани. Болезнь приводит к разрушению нервных волокон в головном и спинном мозге, а также зрительных нервов. В России более 100 тыс. человек имеют такой диагноз.

Язвенный колит — тяжелая форма воспаления кишечника, которая протекает с язвенными поражениями его слизистой оболочки. Первый пик заболеваемости отмечается между 20 и 40 годами жизни, а второй — в возрасте 60–70 лет. Распространенность язвенного колита в регионах России составляет от 19,3 до 29,8 случая на 100 тыс. населения.