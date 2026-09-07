Претенденты подтянули доходы

Претенденты на депутатские кресла в Госдуме от Тюменской области, включая ХМАО и ЯНАО, в 2025 году получили общий доход около 1 млрд руб., подсчитал «Ъ-Урал» из опубликованных сведений. Лидерами по размеру доходов стали представители «Единой России», следом идут «Справедливая Россия» и КПРФ. По мнению эксперта, главной проблемой политиков на выборах в регионах с высокой лояльностью к большим доходам может стать их отсутствие.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Всего о намерении представлять интересы Тюменской области, включая ХМАО и ЯНАО, в Госдуме заявили 123 кандидата от 10 партий: 34 претендента рассчитывают одержать победу в пяти одномандатных округах на территории трех субъектов, 89 — пройти в составе партийных списков. Из них 17 политиков попытаются избраться как от территорий, так и по единому федеральному округу.

Выборы депутатов Госдумы РФ пройдут на территории регионов «тюменской матрешки» 18-20 сентября. В 2021 году из 450 мандатов представители Тюменской области, ХМАО и ЯНАО взяли 14: «Единая Россия» — девять, «Новые люди» — два, КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (с 2025 года «Справедливая Россия») — по одному.

О наибольших доходах среди всех кандидатов в Госдуму сообщили 17 представителей «Единой России» — на них пришлось 351,1 млн руб. Как следует из сведений избиркомов, за 2025 год только шести партийцам удалось заработать более 20 млн руб. Самыми обеспеченными стали депутат Госдумы, экс-гендиректор «Российской топливной компании» Николай Брыкин (89,5 млн руб.), первый заместитель главы комитета Госдумы по энергетике, бывший гендиректор компании «Газпром трансгаз Югорск» Павел Завальный (62,6 млн руб.) и первый зампред Совета федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев (26,3 млн руб.).

Наибольшим по площади земельным участком в 3,2 тыс. кв. м в Тверской области владеет глава комитета Госдумы по экологии, экс-губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин, домом в 706 кв. м в Краснодарском крае и квартирой в 245,7 кв. м в Москве — Павел Завальный. Николай Брыкин имеет на банковских счетах 328,5 млн руб.

Самые низкие доходы указали депутат думы ХМАО, руководитель исполкома ханты-мансийского реготделения Николай Заболотнев (8,7 млн руб.), депутат Госдумы Сергей Лисовский (7,8 млн руб.) и депутат Тюменской облдумы, глава регионального исполкома «Общероссийского народного фронта» Роман Чуйко (1,6 млн руб.).

Наибольший заработок среди оппозиционеров указали 18 представителей от «Справедливой России» — их кандидаты сообщили избиркомам о доходах от 232 млн до 280 млн руб.

Больше 10 млн руб. за год среди справороссов получили четверо: гендиректор компании «Универсал-нефтеотдача» Евгений Усольцев (69 млн руб.), предприниматель, депутат думы Тюмени Сергей Морев (63,5 млн руб.), гендиректор компании «ЮграТрансСервис», депутат думы Нягани Константин Айдаков (сообщил окружному избиркому о заработке в 11,3 млн руб., ЦИК — о 59,2 млн руб.) и депутат заксобрания Красноярского края Максим Маркерт (46 млн руб.).

Им же принадлежат самые крупные объекты недвижимости во владении кандидатов от «Справедливой России»: хозяином участка в 30,7 тыс. кв. м и дома в 235,1 кв. м в ХМАО является господин Айдаков, квартиры в 217,4 кв. м в Тюменской области — господин Морев. Наибольшей суммой на счетах в 62,1 млн руб. располагает Евгений Усольцев.

Самые скромные суммы указали гендиректор компании «Еврооптик-Курган», депутат Курганской облдумы Валерий Державин (1,2 млн руб.), помощница депутата законодательной думы Томской области Диана Костырина (237,1 тыс. руб.) и предприниматель Алексей Аносов (187,5 тыс. руб.).

У КПРФ 28 кандидатов заработали 203 млн руб. В число коммунистов с доходом от 10 млн руб. вошли всего трое — исполнительный директор компании «Столичный привоз — Юг» Арсен Молов (63,6 млн руб.), первый зампред комитета Госдумы по науке Олег Смолин (16,9 млн руб.) и депутат заксобрания ЯНАО Елена Кукушкина (15,3 млн руб.).

Обладателями самого большого по площади недвижимого имущества стали депутат думы ХМАО Алексей Савинцев (участок в 1,4 тыс. кв. м в Пермском крае и дом в 135 кв. м в Югре) и гендиректор компании «Дирекция республиканских рынков», экс-депутат верховного совета Хакасии Александр Векшин (квартира в 171,8 кв. м в Хакасии). О наибольшем объеме средств на счетах отчиталась госпожа Кукушкина — 7,4 млн руб.

В самый конец рейтинга коммунистов по размеру заработка вошли депутат Тюменской облдумы Региона Юхневич (646,7 тыс. руб.), помощник депутата Госдумы Алексея Куринного, депутат гордумы Томска Владимир Чолахян (474,4 тыс. руб.) и депутат совета Сыктывдинского района Вячеслав Кочев (246,3 тыс. руб.).

Семь политиков от ЛДПР отчитались избиркомам о доходах от 73,2 млн до 85,3 млн руб., из них пятеро получили более 10 млн руб. за год. В частности, депутаты заксобрания ЯНАО Денис Садовников заработал 27,4 млн руб., Госдумы Владимир Сысоев — 12 млн руб., думы ХМАО Виктор Сысун и Тюменской облдумы Иван Вершинин сообщили окружным избиркомам о поступлении 8,8 млн и 12,3 млн руб. соответственно, ЦИК — о 17 млн и 15,6 млн руб. соответственно.

Наличие наибольшего участка в 2,1 тыс. кв. м и просторной квартиры в 93,2 кв. м в Югре среди политиков от ЛДПР указал врач-нейрохирург, депутат думы Ханты-Мансийска Андрей Екимов, самого большого дома в 695,1 кв. м в Тюменской области — Владимир Сысоев. Он же является обладателем самой крупной суммы на банковских счетах — 42,7 млн руб.

Меньше всех среди либерал-демократов заработали депутат заксобрания ЯНАО Андрей Кузнецов (6,2 млн руб.), Андрей Екимов (5,4 млн руб.) и депутат думы Тюмени Руслан Сабиров (от 927,4 тыс. до 1,4 млн руб.).

Среди парламентских партий о самых низких доходах заявили 10 кандидатов от «Новых людей» — на их счета поступило 49,3 млн руб. Больше половины от этой суммы заработали менеджер «Центра творческих инициатив» Игорь Корнилов (16,5 млн руб.), руководитель аппарата комитета Госдумы по экологии Елена Панова (9,3 млн руб.) и депутат Тюменской облдумы от ЛДПР Артем Зайцев (8 млн руб.).

Господину Корнилову принадлежит наибольший по площади участок в 5,6 тыс. кв. м во Владимирской области, госпоже Пановой — самый большой дом в 177,7 кв. м и просторнейшая квартира в 97 кв. м в Москве. Игорь Корнилов также хранит самую крупную сумму на банковских счетах среди коллег по партии — 3,3 млн руб.

Наименьший заработок указали заместитель секретаря реготделения «Новых людей» в Перми Максим Новиков (1,4 млн руб.), депутат заксобрания Омской области, глава реготделения Российского Красного Креста Наталья Тузова (1,2 млн руб.) и предприниматель Артур Вайман (268,7 тыс. руб.).

Кандидаты от пяти партий без представительства в Госдуме сообщили избиркомам о поступлении на их счета от 33 млн до 46 млн руб. Наиболее обеспеченными среди них стали 10 политиков от «Родины» (9,3 млн руб.) и шесть от «Коммунистов России» (9 млн руб.), о меньшем заработке отчитались 15 представителей Партии пенсионеров и шесть претендентов от Партии прямой демократии (4 млн руб.).

Трое кандидатов от «Зеленых» указали заработок от 4 млн до 16,2 млн руб.: один из их политиков сообщил окружному избиркому о поступлении на его счет за год 2,1 млн руб., в ЦИК — о 14,3 млн руб.

Большей проблемой для политиков в регионах «тюменской матрешки» на выборах является отсутствие огромных доходов, чем их наличие, считает президент «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «В большой Тюменской области толерантность к высоким заработкам намного выше, чем в целом по стране. Проблемой для кандидата может стать как раз малый доход — он либо обманывает, или с ним что-то не так»,— пояснил политтехнолог.

Василий Алексеев