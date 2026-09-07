«Дональд Трамп определенно хочет прекратить войну между Россией и Украиной»

Одновременно со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером Москву посетила делегация известных американских политологов, прибывших в российскую столицу в том числе для участия в круглом столе, организованном Советом по внешней и оборонной политике и Высшей школой экономики. Одному из них — профессору Чикагского университета Джону Миршаймеру — корреспондент “Ъ” Елена Черненко задала несколько вопросов о роли США в украинском урегулировании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Американский политолог Джон Миршаймер

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Американский политолог Джон Миршаймер

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

— Считаете ли вы, что США могут внести позитивный вклад в урегулирование украинского конфликта?

— Я считаю, что у Соединенных Штатов есть потенциал для того, чтобы сыграть в этом позитивную роль. Если бы США подтолкнули Украину к урегулированию конфликта с Россией и прекращению войны — это было бы позитивным вкладом. Но иметь потенциал — это одно, а реализовать его — это другое. Соединенные Штаты пока не реализовали свой потенциал в этом смысле. Они не предприняли значимых шагов для содействия прекращению войны на Украине.

— Дональд Трамп в выходные прислал своих переговорщиков Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. Российскую столицу они посещают уже не первый раз. Есть ли у вас ощущение, что американский президент искренне заинтересован в урегулировании конфликта?

— Дональд Трамп старается добиться прогресса, и тот факт, что он только что отправил в обе столицы Уиткоффа и Кушнера, показывает, что он не отказался от этой идеи, несмотря на то что в прошлом ему это не удавалось. Но на данный момент я не вижу никаких оснований считать, что он добьется успеха и на сей раз.

Нет никаких оснований считать, что Уиткофф и Кушнер придумали волшебную формулу для прекращения войны на Украине.

— А насколько, на ваш взгляд, для Дональда Трампа вообще важно, чтобы этот конфликт завершился? Создается впечатление, что он не готов тратить на это свой политический капитал и противостоять давлению сторонников продолжения противоборства с Россией как в самих США, так и в Европе...

— Я думаю, он определенно хочет прекратить войну между Россией и Украиной. Дональд Трамп хочет, чтобы его признали великим миротворцем, он хочет Нобелевскую премию. И в целом, я полагаю, он считает, что прекращение этой войны в интересах Америки. Но он не опытный дипломат. Он не знает, как урегулировать эту невероятно сложную проблему. И когда его неуклюжая дипломатия сочетается со сложностью проблемы, неудивительно, что ему не удается добиться прогресса.

— Дональд Трамп несколько раз говорил, что это «война Байдена». Но США и при нем поставляют Украине оружие, хотя и через Европу, они предоставляют Украине разведывательные данные, в том числе для ударов по России, и обеспечивают украинскую армию доступом к спутниковому интернету. Можно ли сказать, что это также «война Трампа»?

— Абсолютно. До того как Трамп вернулся в Белый дом в январе 2025 года, это была «война Байдена». Но как только он стал президентом Соединенных Штатов и не смог прекратить войну, это стала его война. Как вы верно отметили, нет никаких сомнений в том, что Соединенные Штаты продолжают помогать Украине, как напрямую, предоставляя ей разведывательную информацию, так и косвенно, поставляя европейцам оружие, которое они затем передают украинцам. Таким образом, Соединенные Штаты, и в частности президент Трамп, продолжают поддерживать Украину и способствовать продолжению войны.