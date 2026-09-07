В Екатеринбурге автобусы №61 и №80 и троллебус №25 временно сменят маршрут

В Екатеринбурге временно изменят маршрут троллейбуса №25 и автобусов №61 и №80 в связи со строительными работами на улице 40-летия Комсомола. Ограничения введут с 29 сентября по 13 октября, сообщили в пресс-службе мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Троллейбус №25 («Крауля – Высоцкого») перенаправят по улицам Малышева – Владимира Высоцкого. В обоих направлениях отменят остановки «Заводоуправление», «ЖБИ» и «40 лет ВЛКСМ».

Автобус №61 («Пехотинцев – Высоцкого») проследует по маршруту: Малышева – Высоцкого – Сыромолотова – 40-летия Комсомола – Высоцкого. Автобус №80 («Парк Победы – КОР») изменит маршрут на Егоршинский подход – Малышева – Высоцкого – Сыромолотова – 40-летия Комсомола – Высоцкого.

Для обоих автобусных маршрутов введут временные остановки: у дома №31 по Сыромолотова (в направлении «Пехотинцев») и у дома №7 по 40-летия Комсомола (в направлении «Высоцкого»). При этом остановки «Заводоуправление», «ЖБИ» и «40 лет ВЛКСМ» на этих маршрутах также отменят.

Объезд автотранспорта организуют по улицам Сыромолотова – Высоцкого – Сиреневый бульвар – Новгородцевой.

Анна Капустина