Ратко Младича похоронили в Белграде

Бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича похоронили на Топчидерском кладбище в Белграде. На церемонию прощания пришли тысячи человек, передает ТАСС. Младич умер 27 августа.

Перед похоронами в храме Святого евангелиста Луки прошло отпевание. Его провел патриарх Сербский Порфирий. После церемонии военнослужащие сербской армии в полевой форме вынесли гроб из храма под звон колоколов и доставили его на кладбище.

Ратко Младич возглавлял войска Республики Сербской во время распада Югославии. В 1996 году международный суд в Гааге обвинил его в военных преступлениях и геноциде в Сребренице. Генерала арестовали в 2011 году в Сербии и экстрадировали в Гаагу. В 2017 году его приговорили к пожизненному заключению.