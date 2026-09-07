Житель Карелии получил десять лет строгого режима за публикацию исламистских роликов

1-й Западный окружной военный суд приговорил ранее осужденного жителя Республики Карелия Саидамина Рузикулова к 10 годам в колонии строгого режима за публичные призывы к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба петербургской прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Житель Карелии приговорили к десяти годам строгого режима за публикацию исламистских роликов

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Житель Карелии приговорили к десяти годам строгого режима за публикацию исламистских роликов

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Государственное обвинение по уголовному делу поддержал прокурор города Андрей Гуришев. С учетом его позиции Разикулов также лишен права заниматься администрированием сайтов и каналов на два года.

В октябре 2021 года фигурант разместил в сети запись, содержащую оправдание деятельности радикальных исламистских организаций. Как выяснил «Ъ Северо-Запад», речь идет про «Катиб Таухид валь-Джихад» и «Хаят Тахрир аш-Шам» («Организация освобождения Леванта»), признанные террористическими и запрещенными на территории РФ. Последняя группировка сыграла ведущую роль в наступлении вооруженной оппозиции в Сирии, которое привело к падению Дамаска и свержению режима Башара Асада.

Андрей Кучеров