Сухой бак опустошил автосервисы

Станции технического обслуживания фиксируют в Новосибирской области по итогам января—августа 2026 года падение клиентского трафика до 17% год к году. Как следует из внутренней статистики участников рынка, наиболее резкое снижение числа машинозаездов пришлось на летние месяцы. Собственники сервисных центров связывают сокращение спроса на услуги станций напрямую с отсутствием топлива — из-за перебоев с поставками ГСМ, а также понижения его качества автомобилисты минимизировали использование и ремонт личного транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На фоне снижения качества топлива в Сибири растет спрос на диагностику двигателей и электронных систем управления автомобилей

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ На фоне снижения качества топлива в Сибири растет спрос на диагностику двигателей и электронных систем управления автомобилей

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

По итогам января—августа 2026 года количество машинозаездов в автосервисы в Новосибирской области стало на 17,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ъ» рассказали в одной из крупнейших федеральных ремонтных сетей — Fit Service. Наиболее заметное снижение пришлось на июнь, июль и август.

Автомобилисты стали реже пользоваться личными машинами, переносить необязательные визиты на СТО и откладывать работы, которые не считают срочными, отмечают в сети.

В Fit Service связывают эту динамику с топливным кризисом и удорожанием содержания автомобиля.

Тенденцию подтверждают в другой крупной сети автосервисов — Reaktor. По словам руководителя управляющей компании франчайзинговой сети Ильи Николина, падение трафика год к году составило 8%.

«Мы каждый день наблюдаем прямую зависимость — количество машинозаездов сокращается пропорционально длине очередей на АЗС. На фоне дефицита топлива падает общий пробег, а вместе с ним — спрос на услуги сервиса. Кроме того, из-за новостей о снижении качества горючего автовладельцы опасаются дополнительных затрат на содержание автомобилей»,— отмечает Илья Николин.

Параллельно фиксируется изменение модели поведения: водители пропускают плановые ТО, но массово обращаются за диагностикой отдельных систем.

«Вырос интерес к диагностике двигателя и электронных систем, то есть люди хотят проверить автомобиль после заправки или при первых изменениях в его работе»,— рассказал «Ъ» директор направления по сопровождению партнеров международной сети Fit Service Дмитрий Самойлов.

Так, по данным Fit Service, за июнь—август 2026 года в регионе выполнено комплексных диагностик двигателя и электронных систем управления на 64,6% больше, чем в этот же период годом ранее. Также на 41% вырос спрос на аппаратную прочистку форсунок для бензиновых двигателей, на 22% — на замену катушек зажигания и на 19% — на замену проходного топливного фильтра.

В числе основных неисправностей, с которыми автомобилисты обращаются в сервис после заправки некачественным топливом, специалисты называют потерю тяги, рывки при разгоне, нестабильные обороты на холостом ходу, вибрации, пропуски зажигания, затрудненный пуск двигателя, рост расхода горючего и загоревшийся индикатор Check Engine.

Основатель проекта Leo Auto Егор Леонтьев считает, что пик обращений автомобилистов с последствиями таких заправок традиционно ожидается осенью, когда АЗС переходят на реализацию зимнего дизельного топлива.

Лолита Белова