В конкурсе Венецианского кинофестиваля показали «Возможную любовь» — картину Ли Чхан Дона, имеющую большие шансы на награды, а вне конкурса — «Империю» Сергея Лозницы и «Священную древесную пыль» Виктора Косаковского.

«Империю» Лозница собрал из кадров хроники, снятой в СССР итальянскими репортерами по заказу Компартии в начале 1970-х годов. Они должны были создавать образ прекрасной страны, подчиненной общим целям. Но документальная камера схватила и кое-что другое — повседневную жизнь, которая никак не укладывалась в идеологический канон.

Фильм Косаковского называется «Holy Wood Dust», что буквально означает «Священная древесная пыль», но несет в себе фонетический отсыл к Голливуду. Хоть это и шутка, но величественные панорамные съемки леса, борющегося с ветром, или спецэффекты с появлением слонов и тигров на фоне европейского пейзажа демонстрируют почти голливудский размах. Герои этой картины — деревья.

В конкурсе появился новый достойный претендент на «Золотого льва» — фильм «Возможная любовь» корейского режиссера Ли Чхан Дона. Его первая половина погружает зрителя в перипетии забастовочной борьбы на сталелитейном заводе, воспроизведенной по следам реальных событий.

Подробнее — в материале «Ъ» «Любовь и капитализм».