ЕС выделит €200 млн на проекты в Гренландии

Евросоюз выделит €200 млн на инвестиционные проекты в сфере энергетики, связи, добычи полезных ископаемых, туризма и образования в Гренландии. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы углубляем наше сотрудничество по всем направлениям»,— сказала госпожа фон дер Ляйен на пресс-конференции во время визита в Гренландию (видео опубликовано на ее странице в соцсети Х). Инвестиции будут рассчитаны на текущий и следующий годы, уточнила председатель ЕК.

Деньги будут направлены на расширение производства чистой энергии, строительство гидроэлектростанций, производство водорода, разработку графита и молибдена, а также другие проекты, добавила Урсула фон дер Ляйен.

ЕС анонсировал увеличение инвестиций в Гренландию в конце января. Это стало ответом на заявления президента США Дональда Трампа о том, что остров должен войти в состав Соединенных Штатов.