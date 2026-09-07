В Goldman Sachs допустили скачок цен на нефть до $120 из-за эскалации на Ближнем Востоке

Аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs считают, что нефть может подорожать до $120 за баррель в случае усиления ударов по судам на Ближнем Востоке, пишет Bloomberg.

Помимо сценария роста, эксперты банка также допускают стоимость нефти на уровне $80 за баррель, если морской экспорт из региона придет в норму, уточнил соруководитель отдела глобальных исследований сырьевых рынков Goldman Sachs Даан Струйвен.

В июле в Goldman Sachs предсказывали, что в четвертом квартале 2026 года стоимость нефти марки Brent может превысить $120 за баррель. Такая ситуация рассматривается в случае сохранения проблем с судоходством в Ормузском проливе, указывали аналитики банка.

В начале сентября произошел новый виток эскалации конфликта между США и Ираном. Стороны обменялись ударами по судам и военным базам. Сегодня иранские власти заявили о полном перекрытии Ормузского пролива.