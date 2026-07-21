Goldman Sachs: нефть марки Brent может превысить отметку $120

Аналитики инвестбанка Goldman Sachs предупреждают, что в четвертом квартале стоимость нефти марки Brent может превысить $120 за баррель, передает Bloomberg. По их мнению, рост цены возможен в случае сохранения проблем с судоходством в Ормузском проливе.

Как следует из отчета Goldman Sachs, эскалация напряженности и снижение объемов потоков из Персидского залива до уровня ниже 45% от показателей до начала конфликта уже привели к повышению котировок. Однако в банке отмечают, что этот прогноз на данный момент не является основным.

Согласно базовому прогнозу Goldman Sachs, который цитирует Bloomberg, в случае деэскалации конфликта на Ближнем Востоке цены на нефть марки Brent должны стабилизироваться. Банк ожидает, что в четвертом квартале текущего года стоимость барреля составит в среднем $80, а в следующем году снизится до $75. Однако аналитики предупреждают, что риски для этого прогноза смещены в сторону повышения. Это обусловлено сохраняющимися проблемами с судоходством в Ормузском проливе и вероятностью новых сбоев в Красном море.

Екатерина Наумова