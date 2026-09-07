Управленец выписал себе срок

Суд в Москве вынес приговор бывшему управляющему директору АО «Российская самолетостроительная корпорация МиГ» Андрею Герасимчуку. По версии следствия, он произвел необоснованные выплаты премий и компенсаций сотрудникам холдинга на сумму более 360 млн руб. Суд назначил ему пять лет колонии общего режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Герасимчук злоупотребил с премиями

Фото: Ефим Брянцев / Коммерсантъ Андрей Герасимчук злоупотребил с премиями

Фото: Ефим Брянцев / Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, Савеловский райсуд столицы 7 сентября вынес приговор бывшему топ-менеджеру РСК МиГ Андрею Герасимчуку. Ему инкриминировали превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

АО «РСК МиГ» — авиастроительный холдинг, специализирующийся на разработке, производстве и модернизации боевых самолетов. Входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Флагманы продуктовой линейки — истребители семейства МиГ-29 и новейший МиГ-35. Ключевые производственные мощности сосредоточены на Нижегородском авиазаводе «Сокол». Холдинг выполняет заказы и осуществляет сервисные работы по всему миру. ПАО ОАК — крупнейший российский авиастроительный холдинг, созданный в 2006 году для консолидации ведущих авиапредприятий страны. Входит в госкорпорацию «Ростех». Объединяет бренды: «Су», «МиГ», «Ил», «Ту», «Як», «Бериев». Ключевые гражданские программы — среднемагистральный МС-21 и ближнемагистральный Superjet 100.

Уголовное дело было возбуждено ГСУ СКР 22 ноября 2023 года. Срок предварительного следствия по делу неоднократно продлевался. 2 апреля 2025 года фигуранту было предъявлено обвинение в окончательной редакции. 4 апреля 2025 года Басманный райсуд по ходатайству следствия избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Следователь указывал, что обвиняемый «может скрыться от органов предварительного следствия и суда, оказать давление на свидетелей, ряд из которых ранее находились в его служебном подчинении, на основании его решений получали премии и компенсации». Сам Андрей Герасимчук против избрания ему меры пресечения возражал.

По версии следствия, Андрей Герасимчук, занимая должность в РСК МиГ, не согласовывая своих решений с руководством управляющей компании ПАО ОАК, систематически выписывал сотрудникам необоснованно завышенные премии. Также он не согласовывал с руководством размер компенсационных выплат при заключении соглашений о досрочном расторжении сотрудниками трудовых договоров. Ущерб от его действий оценили в размере около 363 млн руб. Потерпевшей стороной по делу признано ПАО ОАК.

В итоге суд признал Андрея Герасимчука виновным и назначил ему пять лет колонии общего режима, а также в качестве дополнительного наказания лишил фигуранта права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на два года.

Под стражу фигуранта, который находился среди публики, взяли в зале суда. Защита осужденного от комментариев воздержалась.

Ефим Брянцев