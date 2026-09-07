Сербские авиакомпании получили право летать в Калининград

Авиавласти России и Сербии договорились расширить двустороннее воздушное сообщение. Теперь сербские авиакомпании могут выполнять регулярные рейсы в Калининград и обратно. Об этом сообщила пресс-служба российского Минтранса.

«Это создает новые возможности для развития туристических, деловых и культурных связей между регионами России и Сербии, а также способствует повышению транспортной доступности Калининградской области»,— отметили в министерстве. Какие именно сербские авиаперевозчики будут выполнять рейсы в Калининград, не уточняется.

Сейчас в Россию летает Air Serbia по маршруту из Белграда в Москву и обратно. По данным на сайте авиакомпании, рейсы прибывают в Шереметьево и отправляются из него ежедневно. В день выполняется от двух до четырех полетов.