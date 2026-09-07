FT узнала о подготовке ответа ЕС «на самом высоком уровне» на инцидент с дроном в Лейпциге

Главы стран Евросоюза и НАТО обсуждают долгосрочный и устойчивый ответ на инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига, ответственность за который Германия возложила на Россию. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Высокопоставленные чиновники ЕС и НАТО, по данным газеты, признают серьезное воздействие инцидента на столицы европейских государств и альянса. Собеседники FT отмечают необходимость пересмотра подходов к гибридным угрозам, хотя нынешних мер сдерживания ЕС хватает, чтобы предотвратить «эскалацию с применением обычных или ядерных вооружений со стороны России».

В ночь на 5 августа в аэропорту Лейпциг/Галле был найден дрон со взрывчаткой рядом с украинским грузовым самолетом Ан-124. Следователи установили двух подозреваемых — «гражданин Латвии российского происхождения» и «гражданин России белорусского происхождения». Также Германия анонсировала закрытие Русского дома в Берлине и генерального консульства России в Бонне, пообещала расширить санкционный список. Президент РФ Владимир Путин связал обвинения с кризисом внутри Германии.