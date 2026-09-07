Россия не отказывалась от использования доллара, однако ей запретили работать с этой валютой. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

«И что же, хотят, чтобы мы сидели и на бусы обменивали то, что нам нужно? Нет, так не будет»,— сказал господин Лавров на встрече со студентами и профессорами МГИМО.

Метафора «торговля за бусы» относится к эпохе колонизации, когда коренным народам предлагали дешевые украшения в обмен на ценные ресурсы.

Министр подчеркнул, что США, Европа и Япония своими действиями сознательно разрушают модель глобализации, которую они же и формировали. Сергей Лавров указал на необходимость создания инструментов ведения торгово-экономических и инвестиционных дел, защищенных от вмешательства недоброжелателей и тех, кто называет Россию врагом.