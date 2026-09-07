Петербург объявил конкурс на строительство коллектора за 9,4 млрд рублей

Санкт-Петербург получил положительное заключение Главгосэкспертизы на проект строительства канализационного коллектора от Горской до Конной Лахты. Работы планируется начать в конце сентября — начале октября, сообщил губернатор Александр Беглов.

Накануне город объявил конкурс на строительство объекта. Начальная цена контракта составляет 9,415 млрд рублей, заказчиком выступает петербургский «Водоканал». Заявки принимаются до 23 сентября, подведение итогов запланировано на 28 сентября.

Протяженность коллектора составит 6,2 км. Он будет отводить сточные воды от Горской до Конной Лахты и далее на Северную станцию аэрации. Проектная мощность объекта — почти 65,7 тыс. кубометров в сутки.

Коллектор проложат на глубине от 8,5 до 11,3 метра методом микротоннелирования. Завершить строительство планируется в 2028 году.

Ранее Петербургу одобрили казначейский инфраструктурный кредит на строительство объекта в размере 10 млрд рублей. Коллектор станет частью инженерной инфраструктуры будущего всесезонного курорта «Санкт-Петербург-марина» в Горской.

Матвей Николаев