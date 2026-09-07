Путин присвоил вокзалу Грозного имя Ахмата Кадырова

Президент России Владимир Путин поручил присвоить железнодорожной станции Грозный имя Ахмата Кадырова. Соответствующий указ опубликован на сайте правовых актов.

Инициатива связана с другим указом президента «О присвоении отдельным географическим объектам имени лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством». Указ вступил в силу с сегодняшнего дня.

Ахмат-Хаджи Кадыров — первый президент Чечни. Он был убит 9 мая 2004 года в теракте на грозненском стадионе «Динамо». Господин Кадыров был посмертно удостоен звания Героя России и медалью «За заслуги перед Чеченской республикой».