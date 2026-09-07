Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин присвоил вокзалу Грозного имя Ахмата Кадырова

Президент России Владимир Путин поручил присвоить железнодорожной станции Грозный имя Ахмата Кадырова. Соответствующий указ опубликован на сайте правовых актов.

Инициатива связана с другим указом президента «О присвоении отдельным географическим объектам имени лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством». Указ вступил в силу с сегодняшнего дня.

Ахмат-Хаджи Кадыров — первый президент Чечни. Он был убит 9 мая 2004 года в теракте на грозненском стадионе «Динамо». Господин Кадыров был посмертно удостоен звания Героя России и медалью «За заслуги перед Чеченской республикой».

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд