Строительство гостиницы на Петроградской набережной обойдется в 2,5 млрд рублей

Девелопер City Solutions инвестирует 2,5 млрд рублей в строительство гостиницы «Аврора» на Петроградской набережной, 24, сообщает пресс-служба компании. Проект предусматривает создание гостиничного комплекса площадью около 9,1 тыс. кв. м, включая восстановление исторического здания с мезонином.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Застройщик вложит 2,5 млрд рублей в строительство гостиницы «Аврора» на Петроградской набережной

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Застройщик вложит 2,5 млрд рублей в строительство гостиницы «Аврора» на Петроградской набережной

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Номерной фонд гостиницы «Аврора» – 120 номеров. Историческое здание заводоуправления Первой мебельной фабрики площадью 650 кв. м, построенное в начале ХIХ века как жилой дом, войдет в состав комплекса и будет приспособлено под ресторан. Архитектурную концепцию проекта разработала «Студия 44» Никиты Явейна.

О планах по перестройке административного здания фабрики и увеличению его площади более чем в 10 раз стало известно еще в 2016 году. В конце августа текущего года проект получил согласование архитектурно-строительного облика (АГО). По словам генерального директора City Solutions Василия Тимофеева, ввод комплекса в эксплуатацию намечен на 2030 год.

Александра Тен