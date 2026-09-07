ФПК оштрафовали за поломку и задержку на час поезда в Нижневартовск

Тюменская транспортная прокуратура по итогам проверки привлекла АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) к административной ответственности из-за поломки и задержки поезда, сообщили на сайте надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Как установлено проверкой, компания использовала для перевозки по маршруту Волгоград–Нижневартовск технически не подготовленный подвижной состав. Это привело к его поломке на станции Картымская Свердловской железной дороги, поезд задержался в пути более чем на час.

Ответственность предусмотрена ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией). Перевозчику назначили штраф в размере 100 тыс. руб., сообщается на сайте надзорного ведомства.

Анна Капустина