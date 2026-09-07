Бег многонационального значения

В минувшие выходные улицы западносибирского Когалыма вновь, уже пятый год подряд, стали ареной для большого спортивного праздника — Международного Когалымского полумарафона. Более 2 тыс. спортсменов и 4 тыс. болельщиков из 124 городов России, а также из Кении, Эфиопии и Китая пробежали по базовому городу ЛУКОЙЛа, объединяя спорт, экологию и культуру многонациональной страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено организаторами Международного Когалымского полумарафона Фото: предоставлено организаторами Международного Когалымского полумарафона

В минувшие выходные улицы западносибирского Когалыма вновь, уже пятый год подряд, стали ареной для большого спортивного праздника — Международного Когалымского полумарафона. Более 2 тыс. спортсменов и 4 тыс. болельщиков из 124 городов России, а также из Кении, Эфиопии и Китая пробежали по базовому городу ЛУКОЙЛа, объединяя спорт, экологию и культуру многонациональной страны.

Тему единства поддержал специальный этнозабег — на дистанцию в традиционных костюмах вышли представители 44 различных национальностей, тем самым установив новый рекорд России, достижение внесено в специальный реестр. Официальное название номинации звучит так: «Наибольшее количество национальностей среди жителей страны, принявших участие в забеге».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено организаторами Международного Когалымского полумарафона Фото: предоставлено организаторами Международного Когалымского полумарафона

Нынешнее мероприятие, приуроченное ко Дню нефтяника, стало дважды юбилейным: в 2026 году ЛУКОЙЛ отмечает 35-летие, поэтому церемония помазания нефтью, ожидавшая всех участников на финише, получила особый смысл. Именно нефть в конечном счете превратила Когалым из вахтового таежного поселка в важный промышленный, туристический, культурный и спортивный центр страны.

«Когалымский полумарафон является международным, и очень много наших друзей из других стран принимает участие в соревнованиях. Это и есть максимальное объединение, которое отличает забег в Когалыме. Но ни в коем случае нельзя останавливаться на достигнутом. Мы идем дальше и стремимся стать лучше и сильнее», — говорит почетный гость мероприятия, олимпийский чемпион в беге на 800 м Юрий Борзаковский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено организаторами Международного Когалымского полумарафона Фото: предоставлено организаторами Международного Когалымского полумарафона

Всего же организаторы предусмотрели шесть различных дистанций, в число которых вошли как непосредственно полумарафон на 21,1 км, так и командная эстафета 4х2,5 км для студентов и корпоративных сотрудников, а также детские старты и не слишком серьезный, но крайне веселый фановый забег.

В отдельном статусе находится дистанция 15 км — с 2024 года это официальный этап чемпионата России по бегу по шоссе. Раньше эти соревнования проводились только в Москве и Московской области, а теперь и когалымская трасса прошла сертификацию по стандартам IAAF и AIMS, что позволяет регистрировать рекорды и присваивать спортивные звания легкоатлетам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено организаторами Международного Когалымского полумарафона Фото: предоставлено организаторами Международного Когалымского полумарафона

«Я безумно рада снова оказаться здесь, на когалымской земле, она приносит мне удачу, — поделилась эмоциями победитель чемпионата России в беге на 15 км в 2025 году Ульяна Андреева. — В этом году я пробежала на целую минуту быстрее и нисколько не расстроилась из-за третьего места. Великолепная трасса, отличная конкуренция, которая всегда порождает результат, поэтому я за то, чтобы были сильные составы. Уверена, с каждым годом Когалымский полумарафон будет становиться еще насыщеннее. А мы будем приезжать и показывать быстрые секунды».

На этом серия забегов ЛУКОЙЛа в 2026 году не заканчивается. Позади соревнования в Волгограде и на Кольской ВЭС, а впереди — «Красно-белый забег» вместе с футболистами «Спартака» на «ЛУКОЙЛ Арене» в Москве. Все старты объединяет экологический проект «Создаем новый лес — 35 тыс. деревьев» в год 35-летия ЛУКОЙЛа, в рамках которого за каждый беговой слот в заповедниках страны высаживаются деревья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено организаторами Международного Когалымского полумарафона Фото: предоставлено организаторами Международного Когалымского полумарафона

«Когда бежишь по трассам Когалыма, смотришь на эту природу, болельщиков, талантливых спортсменов, это, конечно, огромное удовольствие — быть всем вместе», — отметил Александр Легков, олимпийский чемпион по лыжным гонкам, участник забега на 15 км на V Международном Когалымском полумарафоне.