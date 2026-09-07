В Екатеринбурге открыли Театральную аллею

В сквере у Свердловского государственного академического театра драмы в Екатеринбурге торжественно открыли Театральную аллею. Событие приурочено к 150-летию Союза театральных деятелей России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Закладка Театральной аллеи Фото: Алена Шадрина Глава Екатеринбурга Алексей Орлов Фото: Алена Шадрина Фото: Алена Шадрина Художественный руководитель Коляда-театра Олег Ягодин Фото: Алена Шадрина Следующая фотография 1 / 4 Закладка Театральной аллеи Фото: Алена Шадрина Глава Екатеринбурга Алексей Орлов Фото: Алена Шадрина Фото: Алена Шадрина Художественный руководитель Коляда-театра Олег Ягодин Фото: Алена Шадрина

В рамках церемонии представители театров и театрального института заложили аллею с яблонями. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов напомнил, что в других городах есть свои театральные аллеи: «Где-то шумят липы, где-то клены. А вот у нас яблони Недзвецкого, и, наверное, они как нельзя лучше отражают характер нашего города. Яркие, сильные и выносливые».

Глава города назвал символичной их высадку в честь театральных деятелей. «Дереву, как и спектаклю, нужны время, забота, внимание, чтобы получилось что-то величественное и значимое»,— отметил господин Орлов.

Заместитель министра культуры Свердловской области Лариса Вакарь поблагодарила его за выбор места в историческом центре города, рядом с драмтеатром и Домом актера.

Напомним, в мае 2015 года в сквере у драмтеатра была заложена Аллея журналистов. На ней представители Свердловского творческого союза журналистов (СТСЖ) высадили яблони и груши. В этом году название закрепили за ней официально.

Алена Шадрина