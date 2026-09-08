Сегодня исполняется 80 лет заслуженному деятелю искусств РСФСР, оператору, режиссеру Михаилу Аграновичу

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Фото: Михаил Метцель / ТАСС Михаил Агранович

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Его поздравляет режиссер, телеведущий, народный артист Александр Галибин:

— Дорогой Миша! Ты — абсолютно позитивный, замечательный человек. Уважение и любовь окружающих отражают восхищение твоими талантами, юмором, открытостью, ироничным, но доброжелательным взглядом на мир. Ты — уникально талантливый оператор, и мне было очень приятно с тобой работать, создавая картину «Сестренка». Как много полезного ты мне подсказал, и мы провели незабываемый съемочный период. Очень горжусь нашей дружбой и всегда тобой восхищаюсь! Ты полон энергии и готов работать. Желаю здоровья, сил и новых проектов! Дай Бог, чтобы они появились. С удовольствием вновь буду рядом на съемках и всегда по жизни! Обнимаю!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»