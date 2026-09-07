Ученикам 6-11 классов будут показывать патриотические мини-фильмы

На занятиях «Разговоры о важном» ученикам 6-11-х классов начали показывать короткие фильмы о людях, повлиявших на развитие России. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью ИС «Вести».

По словам господина Кравцова, для проекта подготовили 83 фильма, в том числе о героях СВО и Великой Отечественной войны, а также о поэтах. Первое занятие в таком формате для школьников посвятили промышленнику Николаю Путилову, рассказал министр. В дальнейшем эти фильмы планируют включить в занятия по предмету «Духовно-нравственная культура России» для пятиклассников.

В пресс-службе Минпросвещения сообщали, что на учебный год предусмотрено 28 тем о жизни и деятельности ученых, изобретателей, полководцев, правителей, врачей и меценатов. Материалы распределили по возрастным группам — от первых классов до студентов средних профессиональных учебных заведений. Для каждой группы предусмотрены блоки для занятия, продолжения разговора и работы с родителями. Ведомство также направило в регионы новые методические рекомендации и запланировало семинары для учителей.