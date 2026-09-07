Стартовал прием заявок на участие в деловой премии «Коммерсантъ года — 2026»

В Свердловской области начался прием заявок на участие в деловой премии «Коммерсантъ года». Подать их могут представители малого и среднего предпринимательства (МСП) Свердловской области, продемонстрировавшие по итогам 2025 года положительную динамику выручки. Оставить заявку можно на сайте коммерсантъгода.рф до 5 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Экономика меняет правила игры. Меняется стоимость денег, спрос, технологии, рынки и сами представления о том, каким должен быть современный бизнес. В этой ситуации предпринимателю недостаточно быть устойчивым — необходимо быть готовым меняться самому. Премия "Коммерсантъ года" уже шестой год отмечает тех, кто умеет превращать изменения в новые возможности: запускать проекты, находить новые рынки, инвестировать в технологии и людей, создавать продукты и компании, которые нужны завтра. Для нас эта премия — не рейтинг самых больших. Это история о тех, кто сегодня принимает решения, определяющие экономику Урала завтра.»,— подчеркнула исполнительный директор АО «Коммерсантъ» ОП в Екатеринбурге Марина Архипова.

Премия «Коммерсантъ года» проводится с 2021 года среди представителей малого и среднего бизнеса Свердловской области и направлена на популяризацию значимых достижений в сфере коммерции, содействия в достижении успеха в предпринимательской деятельности, создания условий для эффективной деловой коммуникации. Премия проводится при поддержке правительства Свердловской области, Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области (АНО АИСО), Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) и Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП). Организатором является АО «Коммерсантъ» ОП в Екатеринбурге.

Победителей премии оргкомитет определит на основании динамики выручки и увеличения численности сотрудников. Эти данные проверяются через сервисы Картотека.ру и «Контур.Фокус».

В этом году в премии представлены семь номинаций:

«Пищевое производство и сельское хозяйство»;

«Обрабатывающее производство»;

«Строительство и проектирование»;

«Торговля»;

«Услуги»;

«Молодой Коммерсантъ»;

«Инвестиционный прорыв».

Торжественное награждение состоится 21 октября. Победители получат статуэтки с символикой премии и памятные подарки.