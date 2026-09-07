Роскомнадзор отчитался об отражении более 1,5 тыс. DDoS-атак в августе

В августе 2026 года Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора (РКН) отразил почти 1,7 тыс. DDoS-атак. Под защитой находились системы госуправления, энергетики, финансового сектора и операторов связи, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным РКН, мощность самой крупной атаки в августе составила 562,16 Гбит/с, а ее скорость достигла 52,88 млн пакетов в секунду. Атака продолжительностью 9 дней 21 час 9 минут была самой длительной за указанный период. Бразилию, США, Германию и Аргентину Роскомнадзор отнес к странам, где были зарегистрированы адреса наиболее частых атак. Телекоммуникационная отрасль стала главной целью, а больше всего инцидентов пришлось на Центральный федеральный округ, передает «Интерфакс».

Кроме того, ведомство ограничило доступ к 2,9 тыс. фишинговых ресурсов и 685 площадкам с вредоносным программным обеспечением. За тот же период специалисты РКН устранили свыше 1,5 тыс. нарушений маршрутизации трафика, допущенных 274 организациями.