Жилые дома пострадали при массированной атаке БПЛА на Воронежскую область

В ночь на 7 сентября в небе над Воронежем и 12 районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 33 беспилотных летательных аппарата. Согласно предварительным данным, жертв и раненых нет. В одном из районов фрагментами БПЛА посечены три жилых дома, повреждены четыре автомобиля, трактор и опора линии электропередачи. Об этом губернатор Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Кроме того, в том же районе при падении обломков БПЛА произошло возгорание нежилого здания, добавил глава региона. Более подробной информации о пожаре господин Гусев не опубликовал.

Опасность атаки беспилотников была объявлена в Воронежской области накануне в 20:15. По данным регионального ГУ МЧС, сирены тревоги в связи с непосредственной угрозой удара дронов сработали в Острогожском и Лискинском районах, затем — в Воронеже, Нововоронеже, Каширском, Хохольском, Рамонском, Новоусманском и Семилукском районах, а после — в Аннинском, Бобровском,Россошанском и Бутурлиновском районах. Отбой опасности атаки беспилотных воздушных судов был объявлен в 7:17.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», 1 сентября обломки сбитого БПЛА повредили здание сельскохозяйственного предприятия под Воронежем.

Денис Данилов