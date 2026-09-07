Во Всеволожске водитель «Лады» сбил двух женщин на пешеходном переходе

Во Всеволожске водитель «Лады» сбил двух женщин на регулируемом пешеходном переходе. Пострадавшие госпитализированы, в отношении автомобилиста составили административный протокол, сообщили 7 сентября в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Водитель «Лады» получил протокол после наезда на двух женщин во Всеволожске

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Водитель «Лады» получил протокол после наезда на двух женщин во Всеволожске

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

ДТП произошло 5 сентября около 21:00 на Заводской улице, 1. Момент наезда попал на видеорегистратор. На кадрах видно, как автомобиль поворачивает налево на перекрестке и наезжает на переходивших дорогу женщин.

По данным полиции, в момент аварии для автомобилей и пешеходов горел зеленый сигнал светофора, однако преимущество имели пешеходы.

Травмы различной степени тяжести получили две женщины 31 и 32 лет. Обе были госпитализированы.

За рулем «Лады» находился 31-летний мужчина. В отношении него составили протокол о нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение вреда здоровью. Полиция проводит проверку, уголовное дело пока не возбуждено.

Матвей Николаев