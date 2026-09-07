Глава Кузбасса предложил начать отопительный сезон в регионе с 15 сентября

Губернатор Кузбасса Илья Середюк порекомендовал главам городов и ресурсоснабжающим организациям начать отопительный сезон в этом году с 15 сентября.

«Мы должны сделать все, чтобы тепло пришло в дома и социальные объекты именно тогда, когда потребуется. Главам муниципалитетов рекомендую с 15 сентября приступить к началу отопительного сезона»,— заявил на штабе, посвященном подготовке к предстоящему отопительному периоду, господин Середюк.

По данным правительства Кузбасса, в этом году на подготовку коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону направлено 14,8 млрд руб., из которых 8,2 млрд — на закупку топлива. Запас угольного топлива на котельных составляет 178 тыс. т, или 92% от неснижаемого запаса. Общую готовность объектов ЖКХ региона к пуску тепла власти региона оценивают в 90%.

Михаил Кичанов