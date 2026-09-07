«Распадская» продала актив в Туве компании из Новосибирска

ПАО «Распадская» официально подтвердило продажу угольной компании «Межегейуголь», расположенной в Республике Тыва. По данным ЕГРЮЛ, с 3 сентября владельцем контрольного пакета (81,2%) в УК «Межегейуголь» стало новосибирское ООО «Промресурс».

ООО УК «Межегейуголь» начало работу в 2015 году. В феврале 2020 года в связи с неблагоприятной конъюнктурой добыча угля была приостановлена, а шахта законсервирована. Производство возобновило работу в 2022 году. Тогда же власти региона сообщали, что на предприятии работают 392 человека, а налоговые отчисления компании в Туве составляют порядка 380 млн руб. в год.

Выручка УК «Межегейуголь» по последним данным — за 2023 год составила 3,64 млрд руб., чистый убыток — 504 млн руб.

«Промресурс» зарегистрирован в Новосибирске. Основной вид деятельности, согласно данным Rusprofile, оптовая торговля твердым топливом.

Лолита Белова