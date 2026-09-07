Мосгорсуд перевел под домашний арест экс-замглавы Росавиации Махова

Мосгорсуд перевел под домашний арест бывшего замглавы Росавиации я Константина Махова по делу о хищении 91,5 млн руб. при строительстве второй взлетно-посадочной полосы в аэропорту Домодедово. Об этом «Ъ» сообщил один из участников процесса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший заместитель бывшего руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Константин Махов (на экране) во время заседания суда

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Бывший заместитель бывшего руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Константин Махов (на экране) во время заседания суда

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Ранее, 4 августа, под домашний арест был переведен бывший глава Росавиации Александр Нерадько. Обоим вменяется мошенничество в особо крупном размере и грозит до 10 лет колонии. Фигуранты вину отрицают.

Под стражу Александр Нерадько и Константин Махов были заключены 3 июля.

Мария Локотецкая