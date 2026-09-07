Мосгорсуд перевел под домашний арест экс-замглавы Росавиации Махова
Мосгорсуд перевел под домашний арест бывшего замглавы Росавиации я Константина Махова по делу о хищении 91,5 млн руб. при строительстве второй взлетно-посадочной полосы в аэропорту Домодедово. Об этом «Ъ» сообщил один из участников процесса.
Бывший заместитель бывшего руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Константин Махов (на экране) во время заседания суда
Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ
Ранее, 4 августа, под домашний арест был переведен бывший глава Росавиации Александр Нерадько. Обоим вменяется мошенничество в особо крупном размере и грозит до 10 лет колонии. Фигуранты вину отрицают.
Под стражу Александр Нерадько и Константин Махов были заключены 3 июля.