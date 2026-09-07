Михаил Мишустин поручил проанализировать эффективность форумов

Правительство рассчитывает оптимизировать бюджетные расходы на проведение государственных форумов, саммитов и конференций. Соответствующее поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин по итогам встречи с членами совета палаты Совета федерации 7 сентября. Ранее с инициативой ревизии и экономии средств к главе кабмина обратилась спикер верхней палаты Валентина Матвиенко, указав на низкую отдачу многих площадок и отвлечение чиновников от текущей работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Михаил Мишустин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Премьер-министр Михаил Мишустин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития совместно с Минфином до 1 декабря 2026 года проанализировать эффективность форумов, проводимых с привлечением средств федерального бюджета и бюджетов субъектов. Предложения по оптимизации проведения форумов будут представлены в правительство. Поручение опубликовано на сайте правительства.

Как стало известно “Ъ”, в августе цифровой вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил приостановить принятие Казначейством России бюджетных обязательств по финансированию за счет средств федерального бюджета мероприятий по подготовке и проведению саммитов, конференций и иных мероприятий на период 2026–2028 годов, рассказали два источника “Ъ”, знакомых с деталями такого поручения. Решающее слово в выборе приоритетов, уточняет один из них, в любом случае будет за администрацией президента.

В июне с предложением сократить проведение форумов в России к Мишустину обратилась спикер Совета федерации Валентина Матвиенко.

«Мы все должны сейчас жить экономно, эффективно экономить каждую копейку. И я хочу вас попросить дать поручение проанализировать систему существующих форумов в стране. Есть те, которые не обсуждаются,— Санкт-Петербургский экономический форум, Восточный и ряд других. Но эта мода на форумы очень плотно развивается. Надо проанализировать эффективность этих форумов, результат и отдачу тех форумов, которые проводятся за счет федеральных, региональных средств»,— обратилась в конце июня к Михаилу Мишустину во время встречи сенаторов с премьер-министром спикер Совета федерации Валентина Матвиенко (цитата по «Интерфаксу»).

В принципе, добавила она, это не только финансовая проблема, это отвлечение федеральных и региональных чиновников на подготовку, участие, это отвлекает от текущей работы, которой надо больше заниматься.

«По форумам обязательно посмотрим. Я поддерживаю то, что вы говорите, минимизировать какие-то мероприятия, которые так или иначе не имеют целевой отдачи. И без сомнения, важно, чтобы именно бизнес, именно промышленники, предприниматели, формулировали и занимались организацией таких работ. Правительство будет это поддерживать в той мере, в которой это разумно для тех направлений деятельности и функций, которые есть у нас»,— заявил ей тогда в ответ господин Мишустин.

Владимир Лавицкий