Лавров сравнил отказ Европы от российского газа с харакири

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что европейские страны сознательно наносят себе ущерб, отказываясь от закупок российских энергоресурсов. Такое мнение глава российского МИДа выразил во время выступления в МГИМО.

«В нынешней ситуации, когда Европа сама себе делает харакири и выбирает страдать, мы стали продавать [энергоресурсы] тем, кто надежен», — сказал Сергей Лавров (цитата по «Ленте.ру»).

Он отметил, что замещение российского трубопроводного газа американским сжиженным природным газом обходится европейским покупателям значительно дороже.

«Если Европа хочет покупать американский сжиженный природный газ по 800-900 долларов за тысячу кубометров, то что же мы можем с этим поделать?», — добавил Сергей Лавров.

Министр пояснил, что переориентация поставок на другие рынки не вызывает у России затруднений. По его словам, «нет никакой суеты» при выборе зарубежных партнеров, при том, что на российский СПГ «покупателей хватает».