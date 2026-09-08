Сегодня исполняется 80 лет известному государственному и общественному деятелю, президенту Фонда наследия русского зарубежья Александру Авдееву

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Фото: Антон Овчаров / WIkipedia Александр Авдеев

Фото: Антон Овчаров / WIkipedia

Его поздравляет председатель Национального союза библиофилов, топ-менеджер Михаил Сеславинский:

— Уважаемый Александр Алексеевич! Ваш жизненный путь включает в себя работу в качестве министра культуры, первого заместителя министра иностранных дел, посла Российской Федерации во Франции и Ватикане. На всех этих высоких постах Вы зарекомендовали себя в качестве чрезвычайно компетентного руководителя с высоким уровнем личной культуры. Тепло вспоминаю Вашу энергичную помощь по организации встречи президентов России и Франции с группой наших писателей в Елисейском дворце. Элегантность работы российского посла подчеркивал тот факт, что Вы посещали в Париже курсы по изготовлению паспарту и самостоятельно оформили затем коллекцию графики. В этот юбилейный день желаю Вам благополучия, успехов в работе в сфере культуры, здоровья и всего-всего самого доброго.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»