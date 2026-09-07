Импорт бижутерии на Урале вырос на 55% за год

Специализированный таможенный пост «Малахит» (Екатеринбург) за восемь месяцев текущего года оформил 455 партий бижутерии из недрагоценных металлов, за аналогичный период 2025 года было оформлено 293 партии. Рост составил 55,3%, следует из данных Уральского таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Общее количество выпущенных постом деклараций на товары за январь–август достигло 700, что на 82% превышает прошлогодний показатель. При этом на долю недорогих украшений приходится более половины всех оформленных документов.

В таможенном управлении рост связали с тем, что удвоилось число новых участников внешнеэкономической деятельности, занятых ввозом и декларированием бижутерии. «Спрос рождает предложение. Рост поставок отражает поведение потребителей: когда есть возможность покупать чаще, но дешевле, при сохранении разнообразия и гибкости в стиле»,— сказал начальник таможенного поста Андрей Шилов.

Анна Капустина