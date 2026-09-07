В Ленобласти ночью похолодает до +1 градуса

В ночь на 8 сентября в Ленинградской области температура воздуха местами может опуститься до +1…+6 градусов. В Санкт-Петербурге после прохладного понедельника ожидается потепление почти до +20 градусов, сообщил 7 сентября главный синоптик города Александр Колесов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После ночного похолодания в Петербурге ожидается потепление до +23 градусов

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ После ночного похолодания в Петербурге ожидается потепление до +23 градусов

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По его словам, характер погоды в регионе сейчас быстро меняется: барические образования сменяют друг друга. В понедельник погоду определяет тыл обширного циклона, центр которого находится на севере Архангельской области. К вечеру ветер ослабеет и сменит северо-западное направление на южное, а влияние начнет оказывать барический гребень с юга.

В понедельник в Санкт-Петербурге будет сухо, но прохладно — воздух прогреется до +14…+15 градусов. Во вторник с приближением нового циклона с запада начнет поступать теплый воздух, и температура приблизится к +20 градусам.

В среду, уже на фоне дождей, воздух прогреется до +21…+23 градусов. После этого потепление закончится: серия циклонов принесет в Санкт-Петербург дожди и свежий западный ветер, а температура снизится до +16…+18 градусов.

Матвей Николаев