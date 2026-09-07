Минпромторг РФ подал два исковых заявления к УЗГА на 4,8 млрд рублей

Министерство промышленности и торговли РФ инициировало судебное разбирательство в отношении АО «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА, Екатеринбург). Ведомство направило два исковых заявления в Арбитражный суд Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Оба документа были зарегистрированы в картотеке суда 3 сентября. Общая сумма финансовых требований, предъявленных к предприятию, превышает 4,8 млрд руб. Размер претензий по первому иску составляет 4,3 млрд руб. Второе заявление содержит требование о взыскании 517,8 млн руб.

Детали спора и основания для подачи исков пока не раскрываются.

УЗГА специализируется на разработке, производстве, ремонте и обслуживании авиатехники. Предприятие в том числе ведет работы по легкому многоцелевому самолету «Байкал» и турбовинтовому региональному самолету «Ладога».