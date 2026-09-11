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Новый вид человека

100 лет назад возник типичный американец

Такое понятие, как типичный американец, существует. Об этом заявил доктор Алеш Хрдличка, известный антрополог из Смитсоновского института в Вашингтоне.

С момента высадки пилигримов на американских берегах в плавильный котел США попадали люди разного типа: широкоплечие британцы, смуглокожие итальянцы, круглолицые армяне. Кто же лучше всего представляет Америку?

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

После четырнадцати лет тщательных измерений и исследований Хрдличка пришел к выводу, что, хотя история США коротка, у различных типов было время слиться воедино. Из них, как он обнаружил, формируется новый тип человека, отличающийся от людей из всех других стран. Ученый считает, что в течение 200 лет этот тип разовьется в характерную американскую расу, отличающуюся мужественностью и энергией.

По словам доктора Хрдлички, одной из таких характеристик является рост. Типичный американец — самый высокий из всех групп белых людей. На просторах новой страны у него было место для роста. Его средний рост составляет около пяти футов девяти дюймов (175,3 см). Типичный американец от природы стройный. В благополучном среднем возрасте у него может появиться «автомобильный живот», но в молодости он гибок и мускулист. У него длинные ноги, и они грациозно двигаются. В среднем он весит около 150 фунтов (примерно 68 кг).

Волосы обычно каштановые и прямые. Американцы со светлыми или кудрявыми волосами выделяются из толпы своей редкостью.

Голова типичного американца заметно больше, чем у представителей других национальностей. Черты лица различаются в зависимости от профессии. У некоторых, чьи предки были фермерами или рабочими, челюсть и скулы имеют тенденцию выступать, а кожа натянута на них. У тех, кто работает в офисе, черты лица более округлые, кости менее выражены.

Типичное американское лицо — откровенное, здоровое, умное, со средним по высоте лбом, довольно длинным носом, длинными и широкими ушами и умеренным по ширине ртом. Его руки, кисти и ноги несколько короче, чем у представителей других национальностей. Грудь примерно такой же ширины, но не такая глубокая, как у европейских иммигрантов.

Характер американца столь же ярко выражен, как и его внешность.

«Главные характеристики американского типа,— объясняет Хрдличка,— это, как правило, откровенность, открытость, но при этом проницательность, энергия и настойчивость, как правило, с небольшим количеством сентиментальности или аффектации и с относительно небольшим количеством крайностей в действиях».

О возникновении типичного американца писал в 1926 году журнал Popular Science.

Материал подготовил Алексей Алексеев

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