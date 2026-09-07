От «уникальности» — к цифрам и GEO

3 сентября в «Экспофоруме» в рамках «Петербургского цифрового хаба — 2026» прошла панельная дискуссия «Цифровые коммуникации и маркетинговые технологии». Эксперты отрасли обсудили изменения в продвижении IT-компаний, где сегодня во главу угла ставятся комплексные PR-стратегии и работа с репутацией в деловых СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Андрей Волков — о роли Public Performance для продвижения бизнеса Фото: Экспофорум-Интернэшнл Александр Щелканов — о значимости коммуникации через деловые СМИ Фото: Экспофорум-Интернэшнл «Петербургский цифровой хаб» Фото: Экспофорум-Интернэшнл «Петербургский цифровой хаб» Фото: Экспофорум-Интернэшнл Следующая фотография 1 / 4 Андрей Волков — о роли Public Performance для продвижения бизнеса Фото: Экспофорум-Интернэшнл Александр Щелканов — о значимости коммуникации через деловые СМИ Фото: Экспофорум-Интернэшнл «Петербургский цифровой хаб» Фото: Экспофорум-Интернэшнл «Петербургский цифровой хаб» Фото: Экспофорум-Интернэшнл

Системные проблемы продвижения IT-продуктов обозначил Андрей Волков, генеральный директор GMS, председатель Digital-комитета АКАР СЗ и модератор сессии. Он отметил, что одновременно с продолжающимся ростом стоимости привлечения клиентов усложняется идентификация целевой аудитории, что размывает адресность рекламных сообщений. «Ужесточение регуляторных требований, включая маркировку рекламы, усложняет запуск кампаний. Наконец, перед компаниями встает новая задача — GEO, то есть необходимость становиться источником информации для AI-систем, а не просто попадать в традиционную поисковую выдачу»,— сказал эксперт.

В этих условиях ставка на один инструмент продвижения становится неэффективной. В качестве примера была приведена стратегия Public Performance, разработанная коммуникационным агентством Grand Media Service. Этот метод использует публикацию в авторитетном деловом СМИ как «текстовый лендинг»: на основе экспертного материала создается контент, который затем продвигается через PR, GEO, контекстную и таргетированную рекламу.

Александр Щелканов, директор по региональному развитию ИД «Коммерсантъ», подтвердил, что присутствие в деловых изданиях — важный фактор для IT-бизнеса. «В условиях информационной перегрузки публикации в проверенных СМИ обеспечивают компании "социальный лизинг репутации", что влияет на принятие решений в корпоративном секторе. Именно деловые СМИ остаются площадкой, где бизнес-аудитория ищет аргументированные данные и экспертные оценки»,— подчеркнул он.

Дискуссия также затронула различия в выборе IT-подрядчиков государственными и коммерческими структурами. Денис Мохов («Юнифлекс») и Александр Васильев («Невский экологический оператор») отметили, что для обеих групп публичная репутация компании и топ-менеджмента становится важным критерием еще на этапе предварительного отбора. При этом на рынке b2b портфолио и реальные кейсы зачастую перевешивают маркетинговые заявления.

Михаил Ломжев («Гортис-Софтлаб») поделился историческим опытом использования комплексных методов продвижения для IT-компаний, работающих с ресурсоснабжающими организациями и государственными компаниями. Также он привлек внимание к возросшим требованиям к репутации IT-компании и зрелости ее решений.

Эксперты сессии сделали однозначный вывод: для успешного продвижения IT-продуктов необходим отказ от шаблонных решений в пользу гибридных стратегий.