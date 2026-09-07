Илон Маск поздравил «Альтернативу для Германии» с победой на земельных выборах

Илон Маск, который ранее уже выражал поддержку германской крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), поздравил ее с победой на региональных выборах в земле Саксония-Анхальт. Как отмечает агентство DPA, американский предприниматель написал «Gut gemacht!» («Отличная работа!» — «Ъ») под постом одной из лидеров АдГ Алис Вайдель в соцсети X.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brendan McDermid / Reuters Фото: Brendan McDermid / Reuters

Кандидат на пост премьер-министра Саксонии-Анхальт от АдГ Ульрих Зигмунд поблагодарил Илона Маска за «поддержку» и предложил «сотрудничество». «Если мы возьмем дела в свои руки, я буду очень рад возможности сильного и конструктивного сотрудничества,— написал он.— Германия вновь станет той страной, в которую стоит инвестировать. С наилучшими пожеланиями из Саксонии-Анхальт!»

Илон Маск неоднократно заявлял, что «только АдГ может спасти Германию» и что эта партия — «лучшая надежда» для будущего страны. Кроме того, он проводил совместные прямые трансляции в соцсети X с Алис Вайдель в январе 2025 года, когда сопредседатель АдГ баллотировалась на пост канцлера Германии на досрочных федеральных выборах в Бундестаг. В том же месяце Илон Маск выступил по видеосвязи на одном из предвыборных мероприятий АдГ.

Алена Миклашевская