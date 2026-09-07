Песков назвал «маленьким шагом в сторону мира» встречу Путина с Уиткоффом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга охарактеризовал как «маленький шаг в сторону мира» прошедшую в субботу, 5 сентября, встречу Владимира Путина со спецпосланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле.

Как сообщил Дмитрий Песков, по итогам визитов американских эмиссаров в Москву и Киев не исключено возобновление трехсторонних переговоров по Украине. При этом господин Песков не стал говорить, чем нынешние предложения американцев отличаются о того, что обсуждалось в Анкоридже в августе 2025 года.

Дмитрий Песков не исключил, что по итогам визитов американских переговорщиков в Москву и Киев пройдут телефонные переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.