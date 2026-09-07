Песков допустил возобновление трехсторонних встреч по урегулированию на Украине

Москва не исключает возобновления переговоров в формате Россия, Украина и США по урегулированию конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Господин Песков напомнил, что о возможности трехсторонних встреч говорил один из американских переговорщиков — предприниматель Джаред Кушнер. «По месту и по точным срокам пока говорить преждевременно»,— уточнил пресс-секретарь.

В последний раз представители США, России и Украины встречались в Женеве в середине февраля. Дальнейшие контакты сторон пришлось прервать из-за начала американской военной операции против Ирана и концентрации Вашингтона на ближневосточном конфликте.