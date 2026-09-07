В Петербурге на трех складах обнаружили нелегальный табак на 79 млн рублей

Сотрудники Северо-Западной оперативной таможни изъяли из незаконного оборота в Петербурге табачную продукцию общей стоимостью 79 млн рублей. На трех складах в Центральном, Фрунзенском и Кировском районах обнаружили 437 тыс. пачек сигарет из ОАЭ и Белоруссии, сообщает 7 сентября ФТС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Таможенники изъяли в Петербурге 437 тыс. пачек нелегальных сигарет

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Таможенники изъяли в Петербурге 437 тыс. пачек нелегальных сигарет

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Помимо сигарет, на складах находились около 9 тыс. электронных сигарет китайского производства, 17 тыс. флаконов с жидкостями для их заправки и 2 тыс. упаковок жевательного табака шведского производства.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту хранения товаров и продукции без маркировки. Максимальное наказание по соответствующей статье предусматривает до шести лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

Материалы проверки переданы в региональное управление МВД России.

Матвей Николаев