Один человек погиб при стрельбе в здании суда в Сирии

В здании уголовного суда в Латакии на северо-западе Сирии произошла стрельба. Погиб один человек, полицейский получил ранения. Об этом сообщает местное издание NABD.

Людей эвакуировали из суда, здание оцепили. Правоохранительные органы начали расследование. Личности погибшего и пострадавшего не раскрываются.

Как уточняет сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, стрелять начал обвиняемый по рассматриваемому делу. Он отобрал пистолет у сопровождавшего его полицейского.