Минобороны России: 1,7 тыс. военных ВСУ окружены в Харьковской области

В окружении в Харьковской области находится около 1,7 тыс. военнослужащих ВСУ. За сутки потери украинской армии составили 40 человек. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Кроме того, по данным ведомства, российские войска уничтожили боевую бронированную машину, два пикапа и три квадроцикла ВСУ. «Попыток прорыва из окружения противник не принимал»,— указано в сообщении Минобороны.

Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают бои в районе населенных пунктов Варваровка, Малая Волчья, Нефедовка и Черное, следует из пресс-релиза.