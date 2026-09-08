Сегодня исполняется 73 года российскому инвестору и филантропу Алишеру Усманову

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алишер Усманов

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Алишер Усманов

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Его поздравляет председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов:

— Уважаемый Алишер Бурханович! Примите самые теплые поздравления с Днем рождения! Ваш жизненный и профессиональный путь — пример яркого предпринимательского таланта, энергии и умения воплощать в жизнь самые масштабные замыслы. Многие проекты, к которым Вы имеете непосредственное отношение, стали важной частью развития российской экономики, промышленности и современных технологий. Особого уважения заслуживает Ваша многолетняя благотворительная и меценатская деятельность. Поддержка культуры и искусства, образования и спорта, внимание к сохранению исторического наследия — это огромный вклад в развитие страны и в будущее новых поколений. Вас всегда отличали широта взглядов, верность своим принципам и готовность поддерживать людей и важные для общества начинания. От всей души желаю Вам, Алишер Бурханович, крепкого здоровья и благополучия. Пусть рядом всегда будут близкие люди и надежные друзья, а результаты Вашего труда и добрых дел приносят заслуженную радость и удовлетворение!

Поздравление передает руководитель фонда «Талант и успех», председатель совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева:

— Уважаемый Алишер Бурханович, от имени образовательного центра «Сириус» сердечно поздравляю Вас с днем рождения! Ваше имя стало синонимом подлинного меценатства, а название созданного Вами благотворительного фонда — «Искусство, наука и спорт» — звучит для нас почти как общий девиз: именно эти три направления составляют основу работы «Сириуса». Мы особенно признательны Вам за вклад в развитие международного научно-образовательного и гуманитарного сотрудничества, поддержку педагогов и содействие развитию платформы «Сириус.Онлайн», благодаря которой знания наших ведущих ученых и наставников доступны школьникам всей России. С теплотой вспоминаем и прошлое лето, когда по инициативе Вашего фонда юные музыканты и их педагоги приехали на программу нашей Специальной музыкальной школы,— такие встречи остаются с детьми на всю жизнь. Для подрастающего поколения Ваша деятельность — сама по себе урок. Когда дети видят, что успех измеряется не только достижениями, но и готовностью служить своей стране, делиться знаниями и возможностями с другими,— это воспитывает лучше любых слов. Ваш пример помогает нам растить поколение, для которого ответственность за общее дело и забота о ближнем — естественная норма жизни. Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых свершений на благо просвещения!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»