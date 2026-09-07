Российская армия ударила по транспортно-логистической инфраструктуре ВСУ

Российская армия за сутки атаковала объекты транспортно-логистической инфраструктуры Украины, сообщило Минобороны РФ. Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Целями также стали места хранения дронов и комплектующих к ним, уточнили в министерстве.

По данным пресс-службы оборонного ведомства, военнослужащие также поразили пункты временной дислокации ВСУ в 142 районах. За прошедшие сутки российские средства ПВО сбили две управляемые авиабомбы и 498 беспилотников самолетного типа.