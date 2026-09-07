В Петербурге резко выросло число жалоб на сбои мобильного интернета

В Санкт-Петербурге днем 7 сентября резко выросло число жалоб на сбои в работе мобильного интернета. Пользователи начали сообщать о проблемах с подключением около 11:00, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге около 1,5 тыс. пользователей пожаловались на сбои мобильного интернета

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ В Петербурге около 1,5 тыс. пользователей пожаловались на сбои мобильного интернета

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Всего за последние сутки поступило около 1,5 тыс. сообщений о неполадках. Наибольшее число жалоб пришлось на период около полудня.

Часть пользователей сообщала о практически полном отсутствии мобильного интернета.

Матвей Николаев