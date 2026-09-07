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В Петербурге резко выросло число жалоб на сбои мобильного интернета

В Санкт-Петербурге днем 7 сентября резко выросло число жалоб на сбои в работе мобильного интернета. Пользователи начали сообщать о проблемах с подключением около 11:00, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

В Петербурге около 1,5 тыс. пользователей пожаловались на сбои мобильного интернета

В Петербурге около 1,5 тыс. пользователей пожаловались на сбои мобильного интернета

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Петербурге около 1,5 тыс. пользователей пожаловались на сбои мобильного интернета

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Всего за последние сутки поступило около 1,5 тыс. сообщений о неполадках. Наибольшее число жалоб пришлось на период около полудня.

Часть пользователей сообщала о практически полном отсутствии мобильного интернета.

Матвей Николаев

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