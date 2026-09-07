Смартфоны в мире подорожали в среднем на 15% с начала года
Мировые цены на смартфоны с начала 2026 года в среднем выросли примерно на 15%, указано в исследовании Counterpoint. Более 40% моделей уже стали дороже, причем прежде столь широкого повышения цен в отрасли не отмечалось.
Стоимость отдельных моделей почти удвоилась, поскольку производители переложили на покупателей возросшие расходы на комплектующие. Самый высокий рост Counterpoint зафиксировал в Индии — 21%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе — 19%, а на Ближнем Востоке и в Африке — 18%. В Китае показатель составил 10%, в Европе — 7%, в США — 5%.
Директор по исследованиям Counterpoint Тарун Патхак заявил, что важным фактором, определяющим себестоимость смартфонов, стала память. По его словам, покупатели из-за этого откладывают замену устройств, ждут крупных распродаж либо обращаются к рынку подержанных телефонов. Исследование охватило цены более чем на 4 тыс. моделей.
Спрос со стороны ИИ-центров обработки данных перераспределяет мировые запасы памяти в их пользу, поэтому производителям потребительской электроники достается меньше комплектующих и они обходятся дороже. Рост себестоимости таким образом передается в цену готовых устройств, причем наиболее чувствительными к подорожанию памяти оказываются смартфоны начального и среднего сегментов.
Быстро устранить дефицит нельзя: новые фабрики памяти требуют нескольких лет строительства и десятков миллиардов долларов. Поэтому подорожание способно ограничивать спрос и поставки смартфонов в 2026 году, а дефицит памяти, по прогнозу Counterpoint, сохранится и в 2027 году.