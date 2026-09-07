Россия заключила новые контракты на поставку Су-57Э другим странам
«Рособоронэкспорт» заключил новые контракты на поставку истребителей пятого поколения Су-57Э иностранным заказчикам. Об этом сообщил гендиректор компании Александр Михеев. О каких странах идет речь, не уточняется.
«В 2026 году планируется начало исполнения обязательств перед новыми иностранными заказчиками»,— сказал господин Михеев журналистам в преддверии авиационно-космического салона El Alamein International Airshow 2026 в Египте (цитата по «Интерфаксу»).
По словам Александра Михеева, портфель заказов «Рособоронэкспорта» превышает $60 млрд. Помимо Су-57Э, в него входят заказы на самолеты-заправщики Ил-78МК-90А, самолеты Як-130М, средства ПВО и стрелковое оружие.
Су-57Э — экспортная версия истребителя пятого поколения, созданная на базе Су-57. Истребитель может нести крылатые ракеты Х-69, обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью полета, внутрифюзеляжным вооружением и радиопоглощающим покрытием. Согласно заявлениям представителей «Рособоронэкспорта», истребитель может эффективно выполнять боевые задачи в условиях работы систем ПВО Patriot, NASAMS и IRIS-T.
Новые соглашения продолжают уже оформленную экспортную программу Су-57Э: о первом иностранном контракте стало известно в ноябре 2024 года, однако покупатель официально не назывался. Первые самолеты по тому соглашению планировалось передать в 2025 году, поэтому нынешнее сообщение означает появление дополнительных заказчиков при сохраняющейся публичной неопределенности вокруг их имен.
«Рособоронэкспорт» связывает решения заказчиков с характеристиками российской техники, показанными в боевых условиях: по словам главы компании, более 90% образцов, законтрактованных в 2026 году, применялись против современных вооружений западного производства. Это объясняет, почему практические результаты эксплуатации используются как аргумент при заключении новых контрактов, но не раскрывает ни страны-покупатели Су-57Э, ни конкретные условия поставок.