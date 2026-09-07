Петербург занял второе место в рейтинге регионов по ситуации на рынке труда

Санкт-Петербург занял второе место в рейтинге российских регионов по ситуации на рынке труда по итогам 2025 года, уступив только Москве. Исследование 7 сентября опубликовало РИА «Новости».

При составлении рейтинга учитывались уровень оплаты и условия труда, занятость, емкость рынка труда и другие показатели.

Помимо Петербурга, в первую десятку вошла Ленинградская область, занявшая пятое место. Среди других регионов Северо-Запада Калининградская область расположилась на 47-й позиции, Мурманская — на 48-й, Новгородская — на 51-й, Вологодская — на 53-й, Республика Коми — на 57-й, Псковская область — на 62-й, Карелия — на 67-й, Архангельская область — на 69-й, Ненецкий автономный округ — на 75-й.

По итогам 2024 года Санкт-Петербург также занимал второе место в рейтинге. Ленинградская область тогда находилась на седьмой позиции, таким образом, за год регион поднялся на два места.

Матвей Николаев